Путин указал на интенсивность контактов России со странами Африки

Контакты России со странами Африки интенсивны как никогда. Об этом в четверг, 15 июня, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном в Кремле.

«Хотел бы отдельно упомянуть о том, что этот год действительно можно охарактеризовать как особый для развития отношений России с африканским континентом. Наши контакты со странами Африки как никогда интенсивны. Хорошее подтверждение тому — нынешний визит господина президента», — сказал глава российского государства.

Президент РФ также добавил, что 17 июня планирует принять делегацию лидеров и высокопоставленных представителей ряда африканских стран для обсуждения инициативы по конфликту на Украине.

Кроме того, Путин напомнил, что в июле в Санкт-Петербурге состоится саммит «Россия – Африка». Российский лидер рассчитывает, что Теббун лично возглавит алжирскую делегацию на мероприятии.

Ранее в четверг Путин и Теббун подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве стран.

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