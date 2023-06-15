Путин назвал продуктивными переговоры с президентом Алжира

Переговоры с алжирским лидером Абдельмаджидом Теббуном прошли в деловом ключе и оказались продуктивными. Об этом президент России Владимир Путин рассказал 15 июня.

«Переговоры прошли в деловом ключе и были весьма продуктивными. Об этом свидетельствует солидный пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, нацеленных на дальнейшее укрепление отношений наших стран по самым разным направлениям», — сказал Путин по итогам российско-алжирских переговоров.

Глава государства отметил, что обсуждалось положение дел в Ливии, Судане, Западной Сахаре, а также палестино-израильское урегулирование.

Ранее в этот день Путин сказал, что отношения с Алжиром имеют особое значение для России и носят стратегический характер. Он напомнил, что в прошлом году исполнилось 60 лет установлению дипотношений между государствами.

Накануне, 14 июня, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил «Известиям», что Путин и Теббун подпишут декларацию об углубленном стратегическом партнерстве между странами. По его словам, будут заключены еще девять совместных документов. Ушаков отметил, что Алжир входит в тройку ведущих торговых партнеров России на африканском континенте.

Президент Алжира приехал в Россию с государственным визитом 13 июня. Согласно дипломатическому протоколу, статус государственного является наивысшим в градации зарубежных визитов. Поездка Теббуна в Россию продлится три дня: он примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня.