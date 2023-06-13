Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg сообщило о переговорах по открытию центра ремонта для переданных Украине танков Leopard
Мир
Пентагон усомнился в замене ВСУ каждой потерянной бронемашины США при контрнаступлении
Мир
Президент Алжира прибыл в Москву с государственным визитом
Мир
Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов
Политика
Захарова уличила США в намерении скрыть свою безответственность в сфере ядерного оружия
Экономика
ЦБ РФ сообщил об увеличении прибыли банковского сектора свыше 2 трлн рублей
Мир
Лукашенко заявил о возможности согласовать с РФ ядерный удар «одним звонком»
Мир
Госдеп США анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на $325 млн
Мир
В «Росэнергоатоме» заверили в обеспечении безопасности ЗАЭС
Мир
Суд в Киеве отказал УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры
Мир
Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи для Украины
Происшествия
17 человек пострадали при опрокидывании маршрутки в Северной Осетии

Президент Алжира прибыл в Москву с государственным визитом

0
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Россию во вторник, 13 июня, с государственным визитом. Его самолет приземлился в аэропорту «Внуково–2» около 20:45.

На выходе из самолета в Москве Теббуна встретила российская делегация во главе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Согласно дипломатическому протоколу, статус государственного является наивысшим в градации зарубежных визитов.

Лидер Алжира прошел к специальному терминалу аэропорта по красной дорожке, вдоль которой был выстроен почетный караул. Военный оркестр исполнил гимны России и Алжира.

По заявлению канцелярии алжирского президента, визит Теббуна в РФ продлится три дня. В это время он планирует принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня.

Пошли за Магрибом: как Россия углубляет сотрудничество с Африкой
И о чем спикер Совфеда Валентина Матвиенко договорилась во время визита в Алжир

Ранее, 21 марта, Теббун сообщал, что собирается посетить Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Он также указал, что Алжир подходит для посреднической роли в украинском кризисе и является одной из немногих стран, кто имеет для этого достаточно доверия.

До этого, 31 января, Путин провел телефонный разговор с алжирским коллегой. Так, стороны подтвердили готовность работать в формате ОПЕК+ и условились активизировать контакты на различных уровнях для подготовки важных двусторонних документов.

7 ноября Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

До этого, 18 апреля, Владимир Путин и алжирский Абдельмаджид Теббун подтвердили настрой на продолжение координации в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) и в рамках Форума стран — экспортеров газа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023