Президент Алжира прибыл в Москву с государственным визитом

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Россию во вторник, 13 июня, с государственным визитом. Его самолет приземлился в аэропорту «Внуково–2» около 20:45.

На выходе из самолета в Москве Теббуна встретила российская делегация во главе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Согласно дипломатическому протоколу, статус государственного является наивысшим в градации зарубежных визитов.

Лидер Алжира прошел к специальному терминалу аэропорта по красной дорожке, вдоль которой был выстроен почетный караул. Военный оркестр исполнил гимны России и Алжира.

По заявлению канцелярии алжирского президента, визит Теббуна в РФ продлится три дня. В это время он планирует принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня.

Ранее, 21 марта, Теббун сообщал, что собирается посетить Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Он также указал, что Алжир подходит для посреднической роли в украинском кризисе и является одной из немногих стран, кто имеет для этого достаточно доверия.

До этого, 31 января, Путин провел телефонный разговор с алжирским коллегой. Так, стороны подтвердили готовность работать в формате ОПЕК+ и условились активизировать контакты на различных уровнях для подготовки важных двусторонних документов.

7 ноября Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

До этого, 18 апреля, Владимир Путин и алжирский Абдельмаджид Теббун подтвердили настрой на продолжение координации в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) и в рамках Форума стран — экспортеров газа.