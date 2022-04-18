Президенты России и Алжира подтвердили настрой на координацию в ОПЕК+

Президенты РФ и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун подтвердили настрой на продолжение координации в ОПЕК+ и в рамках форума стран-экспортеров газа. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Главы государств обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в этом году 60-летия установления дипломатических отношений, констатировав стабильное поступательное развитие дружественных связей между Россией и Алжиром. Подтвержден настрой на продолжение двусторонней координации в формате «ОПЕК плюс» и в рамках Форума стран – экспортёров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей», — говорится в сообщении.

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