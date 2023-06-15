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Путин заявил о значимости отношений с Алжиром для России

Путин: отношения с Алжиром имеют особое значение для России и носят стратегический характер
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Отношения с Алжиром имеют особое значение для России и носят стратегический характер. Об этом в четверг, 15 июня, заявил российский лидер Владимир Путин во время государственного визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

«Отношения с Алжиром имеют для нашей страны особое значение и носят стратегический характер», — сказал Путин.

Глава российского государства отметил, что отношения двух стран начали развиваться еще в середине 1950-х годов. По словам политика, они уже тогда носили стратегический характер. В прошлом году исполнилось 60 лет установлению дипотношений между государствами, напомнил президент РФ.

«Российско-алжирское взаимодействие в настоящее время является подлинно многоплановым и имеет весомый потенциал для дальнейшего развития. По итогам переговорам мы с вами, уважаемый господин президент, подпишем декларацию об углублении стратегического партнерства между Россией и Алжиром, которая ознаменует начало нового, еще более продвинутого, этапа в двусторонних отношениях», — добавил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что важную роль играет регулярный политический диалог.

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О том, что Путин и Теббун подпишут декларацию об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжиром накануне, 14 июня, сообщил «Известиям» помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, будут заключены еще девять совместных документов. Ушаков отметил, что Алжир входит в тройку ведущих торговых партнеров России на африканском континенте.

Президент Алжира приехал в Россию с государственным визитом 13 июня. Согласно дипломатическому протоколу, статус государственного является наивысшим в градации зарубежных визитов. Поездка Теббуна в Россию продлится три дня: он примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня.

О планах посетить Россию Теббун сообщал еще 21 марта. В страну его пригласил Путин. Тогда он указал, что Алжир подходит для роли посредника в украинском кризисе и является одной из немногих стран, которые имеют для этого достаточно доверия.

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