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Полиция Индии начала расследование из-за беспилотника над резиденцией премьера

Полиция Индии начала расследование из-за беспилотника над резиденцией премьера Моди
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Индии началось расследование после появления беспилотника в небе над резиденцией премьер-министра Нарендры Моди. Об этом сообщило агентство Ani 3 июля со ссылкой на представителей полиции.

Уточняется, что в понедельник в 5:30 утра (03:00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что над резиденцией появился неопознанный летающий объект. При этом отмечается, что данная зона считается бесполетной.

«В близлежащих районах были проведены тщательные поиски, но такой объект не был обнаружен. Кроме того, связались с пунктом управления воздушным движением, они также не обнаружили никакого летающего объекта возле резиденции премьер-министра», — говорится в публикации.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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4 февраля после нескольких дней наблюдения американские военные сбили над Южной Каролиной китайский аэростат. В КНР заверили, что назначение зонда «носило гражданский характер» и он отклонился от курса из-за ветра, в Пентагоне в свою очередь утверждали, что шар служил для сбора разведданных.

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