На авдеевском направлении бойцы интербригады «Пятнашка» присоединились к военнослужащим ВС РФ и вместе работают в зоне боевых действий. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 3 июля поделился кадрами беседы с командиром 87-го отдельного стрелкового полка 1-го донецкого армейского корпуса ВС РФ с позывным Сталин.

«Они принесли боевой дух, именно «Пятнашки». И это немаловажно. Две силы столкнулись, и стал монолит теперь в полку: 1-й, 2-й, 3-й батальоны объединились. Личный состав «Пятнашки» сплотил три батальона», — прокомментировал военнослужащий объединение подразделений.

Он добавил, что российские войска выигрывают все артиллерийские дуэли, ежедневно поражая противника. К примеру, войска уничтожили крупный склад боеприпасов украинских боевиков, а все дороги на Авдеевку находятся под полным контролем российской армии.

17 июня корреспондент Сафиулин побывал на одном из самых сложных участков фронта в ДНР — на авдеевском направлении — и пообщался с бойцами интербригады «Пятнашка». Они рассказали о безуспешных попытках ВСУ атаковать под Авдеевкой.

24 июня офицер 1-го армейского корпуса 1-й славянской бригады ВС России с позывным Белый сообщил, что российский танк группировки войск «Юг» поразил цели на авдеевском направлении. По его словам, танк уничтожил пункт наблюдения противника вместе с находившимися там военнослужащими ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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