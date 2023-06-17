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Бойцы «Пятнашки» заявили о безуспешных попытках ВСУ атаковать под Авдеевкой

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин в субботу, 17 июня, побывал на одном из самых сложных участков фронта в ДНР — на авдеевском направлении. Он пообщался с бойцами интербригады «Пятнашка», которая теперь входит в состав 87-го полка Вооруженных сил РФ.

«Позиции в «Пятнашке» — вечно полоса препятствий. Там нагнуться, здесь перебежать, перелезть, но зато в окопе таком есть куда прятаться. И секреты у них здесь тоже есть», — отмечает Сафиулин.

Боец с позывным ЮЮ рассказал, что, несмотря на сложность авдеевского направления, российские силы медленно, но верно продвигаются.

«Тяжело, но потихонечку стараемся двигаться. Выполняем приказы. Командир у нас очень хороший, ответственный. Идем, стараемся, держимся», — рассказал боец.

Другой боец, с позывным Татарин, рассказал, что ВСУ усилили давление на данном направлении. Он связывает это с заявленным контрнаступлением.

«С учетом их сообщений о том, что они собираются идти в контрнаступление, они начинают на нашем направлении очень давить. Не знаю, с чем это связано. По большому счету им идти некуда, так как за нами стоит большая армия и много людей. Но давить — давят, пытаются свои ДРГ запускать, но у них ничего не получается», — отметил он.

Боец указал, что в то же время ВС России двигаются вперед, а у украинских боевиков нет другого выхода, как отступать.

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Ранее, 16 июня, в Министерстве обороны РФ сообщили о продолжающихся потерях ВСУ на южнодонецком направлении в ходе безуспешных попыток наступательных действий. По данным военного ведомства, за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, а также пять боевых бронированных машин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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