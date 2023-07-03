Новым послом Казахстана в РФ назначен замгенсека СНГ Даурен Абаев

Новым послом Казахстана в России назначен работавший с марта заместителем генсека СНГ Даурен Абаев. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарт Токаева 3 июля.

«Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале.

Ранее Абаев занимал посты министра информации, а также министра культуры и спорта республики.

Ранее, 16 июня, Токаев назначил Ермека Кошербаева акимом (главой администрации) Восточно-Казахстанской области, освободив от должности посла республики в РФ. Кошербаев занимал должность посла Казахстана в России с января 2020 года.