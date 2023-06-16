Президент Казахстана освободил Кошербаева от должности посла в РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ермека Кошербаева акимом (главой администрации) Восточно-Казахстанской области, освободив от должности посла республики в РФ. Соответствующий указ 16 июня разместила пресс-служба главы государства.

«Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича акимом Восточно-Казахстанской области, освободив от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации», — говорится в указе.

Кошербаев занимал должность посла Казахстана в России с января 2020 года. Информация о том, кто сменит его на посту, не уточняется.

Также ранее этим днем Токаев освободил от должности руководителя Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова.

В феврале глава государства подписал нормативно-правой акт о признании утратившим силу закона о первом президенте республики и лидере нации. Закон наделял Нурсултана Назарбаева рядом привилегий. В частности, он имел право выступать перед парламентом, на заседаниях правительства при обсуждении ключевых для страны вопросов.