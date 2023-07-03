Командир роты рассказал об уничтожении танками Т-72Б3М вражеских целей

Танкисты Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, помогая при наступлении российских войск. Минобороны 3 июля показало, как работают по целям танкисты, а командир танковой роты пояснил, что делают военнослужащие.

Танки работают как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности и в укрытиях. При этом они могут наносить эффективное огневое поражение, обеспечивать активную оборону и наступательные действия мотострелковых подразделений.

Когда поднимается квадрокоптер, разведчики проверяют «поклевки» — так называются стационарные цели — опорники, буксируемая техника, орудия — всё, что смогли обнаружить накануне. После координаты передают танкистам.

Пара танков Т-72Б3М выдвигается из укрытия. Принято решение работать из закрытых огневых позиций, так, чтобы визуальное наблюдение вражеской разведки и его первой линии обороны было невозможно. Экипажи «семьдесят вторых» скрываются за холмами, в лесопосадках, у высоких зарослей кустарника. Другие экипажи на Т-72Б3М выезжают на позицию, чтобы открыть огонь прямой наводкой.

Экипажи танков все поставленные задачи выполнили. Первые — ликвидировали вражеских саперов, которые планировали заминировать овраг, вторые — уничтожили две плановые стационарные цели, а сверх плана вспугнули доставку противнику боеприпасов. Командир танковой роты Максим рассказал, как вместе с сослуживцами работал из закрытых огневых.

«Цели и задачи разнообразные. Тактика разнообразная. Есть вновь выявленные цели, есть плановые. Работаем и прямой наводкой, и с закрытых огневых позиций. Поражаем всё, что может быть в радиусе поражения — это 9,5 –10 км, то есть минометный расчет, скопление техники, скопление личного состава, танки. При подходе резервов выходим на позиции, обсчитываем всё и наносим удар», — рассказал он.

Максим признался, что информацию о попадании получают сразу же и это очень заряжает экипаж.

«Ребята в экипаже, когда слышат, это видно — глаза загораются, наводчик начинает быстрее работать, всё ускоряется. За последний месяц обработали порядка 16 плановых целей. Внеплановых получилось не на много, но больше», — отметил командир.

Военный добавил, что с экипажем действует как единый организм, машина не подводит: работает как часы, и зимой, в мороз, и сейчас, когда столбик термометра не опускается ниже +30.

Командир танковой роты на СВО с первых дней, получил контузию, восстановился и вернулся в строй. Награжден Орденом Мужества.

1 июля командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск рассказал, как украинские боевики предпринимают безуспешные попытки наступать малыми группами до одного взвода на артемовском направлении под Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, ВСУ пытаются рассеять оборону российских войск, но безуспешно.

30 июня экипаж танка Т-80 рассказал об уничтожении укрепрайона боевиков в лесополосе. Командир танка с позывным Турист пояснил: когда российские военные соприкасаются со штурмовыми отрядами противника, танкисты выезжают на прямой выстрел и подавляют огневые точки врага.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.