Реклама
Прямой эфир
Общество
Генпрокуратуру попросили изъять из продажи фальсифицированную воду и молоко
Мир
CBS сообщил о смерти американского морпеха на Украине
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП на трассе Екатеринбург – Серов
Экономика
Карты «Мир» будут приниматься на всей территории Кубы этим летом
Мир
В Венесуэле при крушении истребителя погиб летчик
Происшествия
В Республике Коми произошел разлив нефти с попаданием в реку
Мир
В США допустили поражение республиканцев в 2024-м из-за позиции по абортам
Армия
Экипажи вертолетов Ка-27 отработали приемы поиска подводных лодок в Баренцевом море
Происшествия
Два мирных жителя пострадали при обстреле ВФУ Горловки
Мир
Власти Марселя выделят €2 млн на поддержку пострадавшего от беспорядков бизнеса
Экономика
В ЦБ сообщили о 70% внутрироссийского трафика у национального аналога SWIFT
Мир
Власти Оркнейских островов выразили желание выйти из состава Великобритании
Стиль
Модный показ Celine отменили в Париже на фоне протестов
Сюжет:

Командир роты рассказал об уничтожении танками Т-72Б3М вражеских целей

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Танкисты Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, помогая при наступлении российских войск. Минобороны 3 июля показало, как работают по целям танкисты, а командир танковой роты пояснил, что делают военнослужащие.

Танки работают как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности и в укрытиях. При этом они могут наносить эффективное огневое поражение, обеспечивать активную оборону и наступательные действия мотострелковых подразделений.

Когда поднимается квадрокоптер, разведчики проверяют «поклевки» — так называются стационарные цели — опорники, буксируемая техника, орудия — всё, что смогли обнаружить накануне. После координаты передают танкистам.

Пара танков Т-72Б3М выдвигается из укрытия. Принято решение работать из закрытых огневых позиций, так, чтобы визуальное наблюдение вражеской разведки и его первой линии обороны было невозможно. Экипажи «семьдесят вторых» скрываются за холмами, в лесопосадках, у высоких зарослей кустарника. Другие экипажи на Т-72Б3М выезжают на позицию, чтобы открыть огонь прямой наводкой.

Экипажи танков все поставленные задачи выполнили. Первые — ликвидировали вражеских саперов, которые планировали заминировать овраг, вторые — уничтожили две плановые стационарные цели, а сверх плана вспугнули доставку противнику боеприпасов. Командир танковой роты Максим рассказал, как вместе с сослуживцами работал из закрытых огневых.

«Цели и задачи разнообразные. Тактика разнообразная. Есть вновь выявленные цели, есть плановые. Работаем и прямой наводкой, и с закрытых огневых позиций. Поражаем всё, что может быть в радиусе поражения — это 9,5 –10 км, то есть минометный расчет, скопление техники, скопление личного состава, танки. При подходе резервов выходим на позиции, обсчитываем всё и наносим удар», — рассказал он.

Максим признался, что информацию о попадании получают сразу же и это очень заряжает экипаж.

«Ребята в экипаже, когда слышат, это видно — глаза загораются, наводчик начинает быстрее работать, всё ускоряется. За последний месяц обработали порядка 16 плановых целей. Внеплановых получилось не на много, но больше», — отметил командир.

Военный добавил, что с экипажем действует как единый организм, машина не подводит: работает как часы, и зимой, в мороз, и сейчас, когда столбик термометра не опускается ниже +30.

Командир танковой роты на СВО с первых дней, получил контузию, восстановился и вернулся в строй. Награжден Орденом Мужества.

Удар по корпусу: ВС РФ уничтожили командные пункты группы «Донецк»
Это нарушит координацию атак противника на важном участке линии боевого соприкосновения, считают эксперты

1 июля командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск рассказал, как украинские боевики предпринимают безуспешные попытки наступать малыми группами до одного взвода на артемовском направлении под Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, ВСУ пытаются рассеять оборону российских войск, но безуспешно.

30 июня экипаж танка Т-80 рассказал об уничтожении укрепрайона боевиков в лесополосе. Командир танка с позывным Турист пояснил: когда российские военные соприкасаются со штурмовыми отрядами противника, танкисты выезжают на прямой выстрел и подавляют огневые точки врага.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023