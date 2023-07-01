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Российский танкист рассказал о попытках ВСУ наступать малыми группами под Соледаром

Российский танкист: ВСУ на артемовском направлении пытаются наступать малыми группами
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Украинские боевики предпринимают безуспешные попытки наступать малыми группами до одного взвода на артемовском направлении под Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал 1 июля командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск.

По его словам, это не то «масштабное наступление», которое анонсировала Украина. Он объяснил, что ВСУ просто пытаются рассеять оборону российских войск, но безуспешно.

«Ничего у них не получится и не получается, пока мы здесь работаем», — заявил российский боец в беседе с «РИА Новости».

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Это свидетельство того, что контрнаступление выдыхается и противник готовится к обороне, полагают эксперты

Что касается этого направления, то накануне подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что все атаки на линию обороны российских войск в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), которые были предприняты ВСУ с применением артиллерии, бронетехники и натовских танков, были отражены.

Также 26 июня разведчик южной группировки ВС РФ отмечал, что ВСУ под Артемовском ушли в глухую оборону и не ведут наступательных действий, лишившись снабжения. Про его данным, российские военные полностью контролируют дорогу, по которой идет снабжение группировки украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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