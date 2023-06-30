Все атаки на линию обороны российских войск в районе Артемовска (украинское название Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), которые были предприняты ВСУ с применением артиллерии, бронетехники и натовских танков, отражены, рассказал 30 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе Артемовска вооруженные формирования Украины батальонно-тактическими группами при поддержке натовской артиллерии с северо-запада и юго-запада населенного пункта предприняли попытки прорвать нашу линию обороны. Также при штурме использовалась западная бронетехника и танки», — рассказал он ТАСС.

Накануне, 29 июня, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в районе Артемовска сложная, но полностью контролируется российскими силами. Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведутся регулярные и хаотичные.

В тот же день пленный боевик ВСУ Сергей Кравец признался, что американские пулеметы не сработали, когда из них пытались выстрелить. Он добавил, что его забрали с улицы и отвезли в военкомат. После слаживания и тренировки роту отправили под Артемовск.

26 июня разведчик южной группировки ВС РФ сообщил, что ВСУ под Артемовском ушли в глухую оборону и не ведут наступательных действий, лишившись снабжения. Про его данным, российские военные полностью контролируют дорогу, по которой идет снабжение группировки ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.