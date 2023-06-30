Реклама
Прямой эфир
Туризм
Россияне стали больше интересоваться поездками в Азербайджан
Экономика
Курс доллара превысил 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Общество
Суд принял решение по делу семи осужденных из-за пожара в «Зимней вишне»
Общество
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок из РФ в Китай в январе–мае этого года
Наука и техника
Авиасалон МАКС-2023 перенесли на 2024 год
Происшествия
В Бердянске сработала система ПВО
Происшествия
В Хакасии после отравления 40 человек некачественной водой возбуждено уголовное дело
Мир
В Бельгии заявили о планах ЕС зарабатывать по €3 млрд в год на активах РФ
Мир
Госдеп США одобрил продажу Тайваню военного оборудования на сумму до $440 млн
Мир
ЕС пообещал Украине поддержку «сколько потребуется» по итогам первого дня саммита
Мир
CNN узнал о готовности Вашингтона поставлять Киеву кассетные боеприпасы
Политика
Источник сообщил о возможном уходе Мизулиной из Совета Федерации
Армия
Авиация группировки «Юг» разгромила пункты дислокации четырех бригад ВСУ
Сюжет:

ВС РФ отбили атаки ВСУ с применением западной техники в районе Артемовска

Марочко заявил, что ВСУ задействовали западную технику при наступлении в районе Артемовска
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все атаки на линию обороны российских войск в районе Артемовска (украинское название Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), которые были предприняты ВСУ с применением артиллерии, бронетехники и натовских танков, отражены, рассказал 30 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе Артемовска вооруженные формирования Украины батальонно-тактическими группами при поддержке натовской артиллерии с северо-запада и юго-запада населенного пункта предприняли попытки прорвать нашу линию обороны. Также при штурме использовалась западная бронетехника и танки», — рассказал он ТАСС.

Накануне, 29 июня, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в районе Артемовска сложная, но полностью контролируется российскими силами. Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведутся регулярные и хаотичные.

Земельная доля: ВФУ начинают строить полевые укрепления
Это свидетельство того, что контрнаступление выдыхается и противник готовится к обороне, полагают эксперты

В тот же день пленный боевик ВСУ Сергей Кравец признался, что американские пулеметы не сработали, когда из них пытались выстрелить. Он добавил, что его забрали с улицы и отвезли в военкомат. После слаживания и тренировки роту отправили под Артемовск.

26 июня разведчик южной группировки ВС РФ сообщил, что ВСУ под Артемовском ушли в глухую оборону и не ведут наступательных действий, лишившись снабжения. Про его данным, российские военные полностью контролируют дорогу, по которой идет снабжение группировки ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023