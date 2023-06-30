Экипаж танка Т-80 рассказал об уничтожении укрепрайона боевиков в лесополосе

Приданные подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) танковых экипажей Т-80 пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести наступательные действия. Кадры работы российских танкистов 30 июня показало Минобороны РФ.

Приданными называются подразделения, поступившие во временное подчинение командиров общевойсковых соединений для их усиления при решении боевых задач. Командир танка с позывным Турист пояснил: когда российские военные соприкоснулись со штурмовыми отрядами противника, танкисты выезжают на прямой выстрел и подавляют огневые точки врага.

«После этого они бросают своих раненых, своих двухсотых (погибших. — Ред.) и убегают с точек», — добавил он.

Как пояснили в Минобороны, расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВДВ была обнаружена группа боевиков, засевшая в лесопосадке. Там был оборудован укрепленный опорный пункт. Его координаты незамедлительно передали на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить его огнем из штатного вооружения танка Т-80, приданного десантникам. Оперативно выдвинувшись в указанный район, экипаж танка точным огнем из 125-мм пушки уничтожил цель.

«Моя задача — вовремя подготовить систему, чтобы к моменту первого выстрела у нас уже всё было в рабочем состоянии. Подъезжаем на позицию, разворачиваем орудие, загружаем снаряд, по координатам, которые высчитывает командир, отрабатываем первый выстрел, получаем корректировку, туда посылаем следующий и работаем дальше в зависимости от потребности. За день могли выпустить по 4-5 раз без проблем», — рассказал наводчик танка с позывным Кредит.

Накануне, 29 июня, в Минобороне рассказали, как экипаж российского танка Т-80БВМ на купянском направлении подбил принадлежащую ВСУ американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 км. Его целями бывают блиндажи, окопы противника, траншейные системы сообщения, техника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.