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Заммэра Москвы Сергунина рассказала о бизнес-программах для молодежи

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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У московской молодежи есть возможность пройти различные обучающие программы в сфере бизнеса: речь идет о долгосрочных курсах, акселераторах или тренингах, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Молодые москвичи могут реализовать себя в самых разных областях. К примеру, заниматься творчеством, сохранять историческое наследие, помогать другим в качестве волонтера, посвятить себя науке или инновациям. Много городских программ направлено на обучение и поддержку начинающих предпринимателей», — отметила заммэра Сергунина.

Одна из ключевых программ для молодых предпринимателей (возраст от 13 до 18 лет) — «Бизнес-уик-энд. Старт». Участники изучают основы бизнеса и экономические модели, превращают свои идеи в реальные продукты и услуги и получают первую прибыль. К потоку 2023 года присоединились более 2 тыс. человек. Центральным событием программы в этом году стала ярмарка-выставка «Предпринимай! Фабрика-идей»; общая выручка ее участников составила почти полмиллиона рублей, 10 компаниям эксперты дали рекомендацию зарегистрировать товарный знак.

Многие проекты, ориентированные на молодежь, реализует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Участники программ изучают кейсы своих коллег, получают возможность консультироваться с профессионалами и представлять свою продукцию на конкурсах и выставках.

Город также участвует в организации хакатонов и соревнований, на которых можно выиграть грант на развитие бизнеса или найти инвестора, готового вложиться в проект. Так, в этом году в столице прошел конкурс на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Заявки на участие прислали IT-специалисты из России и еще 37 стран, в финал вышли 210 команд.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с культурой и досугом, здравоохранением и образованием, спортом и благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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