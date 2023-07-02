Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦПВС сообщил об авиаударах израильских истребителей по объектам в Сирии
Мир
NYT рассказало о ранних неудачных погружениях Ocean Gate к «Титанику»
Общество
Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края выросла до 8 км
Общество
На место происшествия на Кубани прибыли специалисты Минобороны
Мир
Шольц отказал Киеву в ракетах Taurus во избежание ударов по РФ
Общество
Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей болезни
Общество
Москвичей предупредили о грозе в ночь на 3 июля
Политика
Политолог допустил прорабатывание США прямого участия в конфликте на Украине
Мир
В минобороны Украины признали продвижение ВС РФ на ряде направлений
Политика
Медведев назвал украинский конфликт отражением противостояния Запада и остального мира
Интернет и технологии
GFA Games показала трейлер российского шутера Pioner
Армия
Российские танкисты в неравном бою сорвали наступление противника
Стиль
Модный показ Celine отменили в Париже на фоне протестов

ЦПВС сообщил об авиаударах израильских истребителей по объектам в Сирии

0
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть тактических истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли авиаудары десятью ракетами в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом в воскресенье, 2 июля, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«С 00:20 до 00:30 2 июля четыре тактических истребителя F-15 ВВС Армии обороны Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли авиационный удар восемью управляемыми ракетами по объектам в окрестностях провинции Хомс», — сказал он в ходе брифинга.

Также Гуринов добавил, что позже, в 04:35 два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удары ракетами по объектам инфраструктуры в районе населенного пункта Масьяф провинции Хама.

В результате авиаударов был нанесен материальный ущерб, жертв и пострадавших нет.

Отмена рейда: что стоит за очередным палестино-израильским обострением
Жители Дженина встретили ЦАХАЛ стрельбой

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Израиля сообщило, что страна планирует закупить у США еще 25 истребителей-невидимок F-35 и сформировать третью эскадрилью из них, доведя общий парк до 75. Сделка будет финансироваться за счет помощи, которую Соединенные Штаты предоставляют израильской обороне.

14 июня Гуринов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) страны сбили одну из четырех авиабомб, запущенных израильскими военно-воздушными силами на окрестности Дамаска, после чего были повреждены два складских помещения. Жертв и пострадавших нет. Ранее в этот день сирийское агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии открыли огонь по целям в небе над Дамаском.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023