ЦПВС сообщил об авиаударах израильских истребителей по объектам в Сирии

Шесть тактических истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли авиаудары десятью ракетами в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом в воскресенье, 2 июля, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«С 00:20 до 00:30 2 июля четыре тактических истребителя F-15 ВВС Армии обороны Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли авиационный удар восемью управляемыми ракетами по объектам в окрестностях провинции Хомс», — сказал он в ходе брифинга.

Также Гуринов добавил, что позже, в 04:35 два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удары ракетами по объектам инфраструктуры в районе населенного пункта Масьяф провинции Хама.

В результате авиаударов был нанесен материальный ущерб, жертв и пострадавших нет.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Израиля сообщило, что страна планирует закупить у США еще 25 истребителей-невидимок F-35 и сформировать третью эскадрилью из них, доведя общий парк до 75. Сделка будет финансироваться за счет помощи, которую Соединенные Штаты предоставляют израильской обороне.

14 июня Гуринов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) страны сбили одну из четырех авиабомб, запущенных израильскими военно-воздушными силами на окрестности Дамаска, после чего были повреждены два складских помещения. Жертв и пострадавших нет. Ранее в этот день сирийское агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии открыли огонь по целям в небе над Дамаском.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.