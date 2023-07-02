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В Израиле заявили о планах закупить еще 25 самолетов F-35 у США

Reuters: власти Израиля намерены закупить у США еще 25 истребителей-невидимок F-35
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Власти Израиля намерены закупить у США еще 25 истребителей-невидимок F-35 и сформировать третью эскадрилью из них, доведя общий парк до 75. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу министерства обороны государства.

«Министерство обороны Израиля и Армия обороны Израиля приобретут третью эскадрилью самолетов F-35. Минобороны закупит у американского правительства в общей сложности 25 самолетов F-35, которые будут произведены компанией Lockheed Martin. Это приобретение расширит парк этих самолетов, эксплуатируемых ВВС Израиля, до 75», — говорится в материале.

Сделка будет финансироваться за счет помощи, которую Соединенные Штаты предоставляют израильской обороне.

Ранее, в ночь на 2 июля, с территории Сирии по Израилю была выпущена зенитная ракета, которая, предположительно, взорвалась в воздухе. В городе Рахат упали части перехваченной ракеты. При падении была повреждена крыша дома. Жертв нет.

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14 июня заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) страны сбили одну из четырех авиабомб, запущенных израильскими военно-воздушными силами на окрестности Дамаска, после чего были повреждены два складских помещения. Жертв и пострадавших нет. Ранее в этот день сирийское агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии открыли огонь по целям в небе над Дамаском.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

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