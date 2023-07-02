Реклама
Прямой эфир
Мир
CNN заявил о проблеме в войсках ПВО США из-за помощи Украине
Мир
Guardian узнала о намерении Британии нарушить иранскую ядерную сделку
Общество
Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края выросла до 8 км
Общество
На место происшествия на Кубани прибыли специалисты Минобороны
Мир
Шольц отказал Киеву в ракетах Taurus во избежание ударов по РФ
Армия
Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ под Кременной в ЛНР
Политика
Политолог допустил прорабатывание США прямого участия в конфликте на Украине
Общество
Москвичей предупредили о грозе в ночь на 3 июля
Мир
В минобороны Украины признали продвижение ВС РФ на ряде направлений
Мир
Экс-советник Кучмы посоветовал украинцам уезжать из страны
Мир
Во Франции вынесли первые приговоры участникам беспорядков
Мир
Польша усилит границу с Белоруссией группой из 500 полицейских
Общество
ЧВК «Вагнер» получила по госконтрактам более 858 млн рублей
Сюжет:

Военный эксперт заявил о зарабатывании Западом денег на украинском конфликте

Военный эксперт Литовкин: Запад не оказывает помощь Украине, а зарабатывает на конфликте деньги
0
Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад не оказывает Украине помощь, поставляя ей оружие, а зарабатывает на конфликте деньги. Об этом в воскресенье, 2 июля, заявил в беседе с «Известиями» военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя новость о разногласиях между Германией и Польшей по поводу ремонта переданных Киеву танков Leopard.

«Просто люди наживаются на конфликте на Украине. Пользуются тем, что Украина оказывается в безвыходном положении и на Украину работают именно Штаты, ЕС. Поэтому закатывают такие деньги, чтобы США и ЕС раскошелились и выделили деньги на ремонт и на поставку техники. Бизнес», — сказал военный эксперт.

По словам Литовкина, именно по этой причине западные страны затягивают украинский кризис. Он обратил внимание на то, что союзники Киева разделяют боеприпасы и технику на небольшие порции, которые не меняют положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевых действиях.

«Действуют по принципу «корми собаку, чтобы она не сдохла с голода, но громко лаяла». Всё для того, чтобы зарабатывать деньги, а не оказывать помощь Украине», — заключил Литовкин.

Хорошо горят: с начала контрнаступления ВФУ недосчитались 245 танков
Противник лишился трех–четырех бригад из девяти, собранных для прорыва нашей обороны, оценили эксперты

Ранее в этот день издание Spiegel со ссылкой на источники в сфере военной промышленности сообщило, что Берлину и Варшаве не удалось согласовать механизм ремонта переданных Украине танков Leopard. Ремонтный завод должны были открыть в Польше, а расходы на ремонт взяло бы на себя правительство ФРГ. Но предприятие так и не заработало, так как польский оружейный концерн PGZ запросил слишком много денег за проведение ремонта, пишет издание.

Президент России Владимир Путин заявил 27 июня, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

В тот же день в Пентагоне сообщили, что США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на сумму $500 млн. Вашингтон передаст Киеву 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, а также артиллерийские снаряды и запчасти. Кроме того, в новый пакет военной помощи войдут снаряды для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023