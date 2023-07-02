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Врач предупредила о вреде мороженого при определенных болезнях

Гастроэнтеролог Немальцева: мороженое не стоит есть при аллергии и сахарном диабете
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Врач-гастроэнтеролог, педиатр «ИНВИТРО-ЮГ» Татьяна Немальцева 2 июля рассказала, кому нежелательно есть мороженое.

По словам специалиста, ограничить потребление десерта следует людям с аллергией на молочный белок, при сахарном диабете, нарушениях углеводного обмена и панкреатите. Также мороженое нежелательно при ожирении.

«Пломбир — достаточно калорийный продукт, примерно 200–300 ккал на 100 г, и он содержит большое количество быстрых углеводов и жиров, что является нежелательной нагрузкой для поджелудочной железы, так как ей приходится усиленно вырабатывать инсулин и ферменты. Фруктовый лед менее калориен, и, если в его составе преимущественно натуральные ингредиенты, этот продукт можно употреблять чаще», — объяснила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Немальцева посоветовала употреблять мороженое в ограниченном количестве при недостаточности лактазы — фермента для расщепления молочного сахара. А во избежание заболеваний горла десерт можно разбить на небольшие порции и запивать теплым чаем или употреблять в сочетании с кофе.

Эксперт отметила, что при покупке десерта нужно учитывать не только его внешний вид, но и состав. В случае, если в списке числятся заменитель молочного жира или растительные жиры, то продукт не соответствует ГОСТу, а мороженое не является пломбиром.

Фруктовый лед, как правило, представляет собой продукт, изготовленный из замороженного сока, чая, кофе или других напитков. В их составе на первых позициях должны быть фруктовое пюре, натуральный сок, а также минимум красителей и усилителей вкуса.

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