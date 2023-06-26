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Врач рассказала об опасности непереносимости лактозы

Диетолог Соломатина: людям с непереводимостью лактозы следует отказаться от молока
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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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Непереносимость лактозы считается довольно распространенным явлением. Существуют целые народы, не имеющие необходимых ферментов для усваивания молочных продуктов. Об опасности недуга врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала в понедельник, 26 июня.

Специалист рассказала, что лактоза — это молочный сахар, который должен сбраживаться ферментом лактаза. Лактоза, которая недобродила, раздражает кишечник. Из-за этого меняется микробиом, а это вызывает напряжение иммунной системы.

«Она это воспринимает как чужеродный организм и начинает убирать. Последствия — воспалительные процессы на коже. Это нагрузка на организм, которая и на общем иммунитете сказывается плохо. Неусвоенная в большом количестве лактоза вызывает интоксикацию», — объяснила она в беседе с «Абзацем».

Соломатина добавила, что к негативным последствиям непереносимости лактозы относятся урчание, вздутие живота, диарея и нарушение всасывания витаминов. Также могут возникнуть проблемы с набором веса. На кисломолочные продукты организм может не реагировать таким образом потому, что в них лактоза уже частично сброжена. Если же у человека фермент вообще не вырабатывается, подобную еду лучше исключить из меню.

В настоящее время достаточно продуктов, не содержащих лактозу, поэтому можно покупать безлактозную еду.

После исключения из рациона молочных продуктов может возникнуть дефицит кальция в организме, поэтому необходимо следить за уровнем этого микроэлемента.

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19 апреля профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева рассказала в беседе с НСН, что переедание мороженым может привести к преждевременному старению организма.

Специалист отметила, что в мороженом присутствуют лактоза, казеин. Как следствие, у людей со скрытой непереносимостью молочных продуктов могут начаться воспалительные процессы.

Ранее, 19 апреля врач-терапевт, врач-эндокринолог «ИНВИТРО – Воронеж» Елена Киселева рассказала «Известиям», что употребление молока взрослыми людьми повышает риск развития рака, в том числе простаты, эндометрия (тела матки) и груди.

Она отметила, что молоко является идеальным продуктом для быстрого роста и развития детей, так как содержит большое количество белка, аминокислот, жиров и гормонов, стимулирующих эти процессы. Однако для взрослых, согласно последним научным исследованиям, этот продукт может быть опасен.

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