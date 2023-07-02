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Военный эксперт спрогнозировал «славную охоту» ВС России на Leopard и Bradley

Эксперт Дандыкин: ВС РФ начнут «славную охоту» на технику ВСУ на втором этапе их контрнаступления
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Фото: REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в живой силе и технике, однако у них есть резервы, чтобы начать второй этап контрнаступления. Об этом 2 июля поделился в ходе беседы с «Известиями» военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин.

Он отметил, что у ВСУ есть еще несколько бригад в запасе, которые ранее не были на поле боя. Однако украинские войска несут огромные потери, поскольку армия Вооруженных сил (ВС) РФ постоянно атакует тыл и резерв противника.

По словам Дандыкина, у украинской армии есть танки Leopard и бронемашины пехоты Bradley. Он уточнил, что она составляет треть от числа, которое поставили западные страны. Он допустил, что ВСУ на втором этапе контрнаступления направит иностранную технику вместо точечных атак.

«У них еще осталось несколько десятков «леопардов». Но, как говорили у Киплинга в «Маугли», это будет славная охота», — отметил он.

Дандыкин также не исключил возможность украинской провокации на Запорожской АЭС. «Будут как всегда наносить удары по мирным объектам», — высказался он.

Он считает, что украинское командование всеми силами будет стараться улучшить неутешительные результаты, которые у них имеются.

«Время подгоняет. Сегодня 2 июля, а 11-го — уже сходка «натовская» пройдет. Что-то они должны показать», — сказал Дандыкин.

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Президент России Владимир Путин заявил 27 июня, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

Ранее, 22 июня, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил президенту, что потери украинских войск с 4 по 21 июня превысили 13 тыс. человек и 246 танков, в том числе 13 западных.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Однако и киевский режим, и его западные коллеги неоднократно признавали, что оно пошло не так, как планировалось. При этом, как заявлял Путин 13 июня, ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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