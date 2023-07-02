Newsweek рассказал об известной России слабости ВСУ

У Запада практически не осталось переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger для украинских войск, что уже известно в России. Об этом в субботу, 1 июля, пишет портал Newsweek.

«Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает», — приводит издание мнение военного аналитика Аллана Орра.

По словам эксперта, украинские военные не могут контролировать воздушное пространство, преодолевать российские минные заградительные поля и противостоять артиллерии без ПЗРК.

Издание подчеркнуло, что для наращивания оборотов производства Stinger в США нанимают инженеров старше 70 лет и перепроектируют компоненты оружия, поскольку электроника, используемая в ракете, устарела.

Применение ПЗРК позволяло украинским войскам удерживать высоты, однако сейчас наблюдается отступление ВСУ по всем фронтам, резюмирует Newsweek.

Ранее, 21 июня, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна передала Киеву все имеющиеся в ней ракеты Stinger и в скором времени отдаст все вертолеты. А 28 июня президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика выкупила два зенитных ракетных комплекса NASAMS для Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Россия неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину, отмечая, что вооружения будут распространяться по Европе и угрожать безопасности региона.