Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Литва передаст Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS

0
Фото: TASS/EPA/TOMS KALNINS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Литва выкупила два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS для Украины. Об этом 28 июня заявил президент республики Гитанас Науседа.

«Это дополнит и расширит эксплуатационные мощности уже используемых в Украине систем NASAMS», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Науседы, пусковые установки будут доставлены на Украину в ближайшее время.

Верные клиенты: Литва всё больше тратит на вооружения
Страна покупает продукцию американского ВПК

Накануне, 27 июня, США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму $500 млн. В него войдут снаряды для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

Ранее, 21 июня, стало известно о заключении Пентагоном контракта с американской оборонной компанией Raytheon на производство ракет AMRAAM. Они предназначены не только для Вооруженных сил США — часть из них будет отправлена в том числе на Украину. Сумма сделки оценивается более чем в $1 млрд.

25 мая Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине ЗРК NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму около $285 млн. В ведомстве заявили, что предполагаемая сделка не окажет негативного влияния на боеготовность армии США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Россия неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину, отмечая, что вооружения будут распространяться по Европе и угрожать безопасности региона.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023