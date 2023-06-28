Литва передаст Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS

Литва выкупила два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS для Украины. Об этом 28 июня заявил президент республики Гитанас Науседа.

«Это дополнит и расширит эксплуатационные мощности уже используемых в Украине систем NASAMS», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Науседы, пусковые установки будут доставлены на Украину в ближайшее время.

Накануне, 27 июня, США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму $500 млн. В него войдут снаряды для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

Ранее, 21 июня, стало известно о заключении Пентагоном контракта с американской оборонной компанией Raytheon на производство ракет AMRAAM. Они предназначены не только для Вооруженных сил США — часть из них будет отправлена в том числе на Украину. Сумма сделки оценивается более чем в $1 млрд.

25 мая Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине ЗРК NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму около $285 млн. В ведомстве заявили, что предполагаемая сделка не окажет негативного влияния на боеготовность армии США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Россия неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину, отмечая, что вооружения будут распространяться по Европе и угрожать безопасности региона.