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Госдеп США одобрил потенциальную продажу ЗРК NASAMS Украине

Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине системы NASAMS и сопутствующего оборудования
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Фото: commons.wikimedia.org/Lithuanian Armed Forces
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Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму около $285 млн. Об этом в среду, 24 мая, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) при американском минобороны.

«Украина остро нуждается в повышении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Приобретение и эффективное развертывание данных вооружений (NASAMS) позволит Украине обеспечить безопасность граждан и критически важной инфраструктуры», — говорится в публикации ведомства.

Там же отмечается, что предполагаемая сделка не окажет негативного влияния на боеготовность армии США. Кроме того, для реализации продажи не потребуется участие правительства или помощь американского подрядчика на Украине.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

Накануне в пресс-службе американского посольства в Москве рассказали «Известиям», что вопрос поставок Украине F-16 пока не решен, США продолжают консультации со своими союзниками и партнерами. Эта тема оказалась на повестке дня после саммита G7 в японской Хиросиме. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, на встрече лидеры «большой семерки» наконец решили заложить основы для передачи истребителей Киеву.

До этого в рамках саммита президент США Джо Байден изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по подготовке летчиков Украины к пилотированию F-16 и других военных самолетов. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную Вашингтоном, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.

Страны Запада усилили поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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