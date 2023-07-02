Эксперт предсказал климатическую миграцию трети населения Земли

Почти 3 млрд человек, что составляет около 30% населения планеты, станут климатическими мигрантами к концу века. Так реализуется наихудший сценарий развития климатических изменений, по мнению климатолога Алексея Кокорина.

«Если никаких усилий не будет прилагаться, если всё пойдет по самому худшему сценарию, к концу века будет 3 млрд мигрантов. То есть около 30% населения изменит свое место жительства. А при самом лучшем варианте — мигрантов будет 10%», — рассказал он в беседе с «РИА Новости» 2 июля.

Эксперт считает, что избежать негативного сценария помогут усилия государств по достижению углеродной нейтральности. Но даже при благоприятном развитии событий часть населения Земли вынуждена будет мигрировать из-за дефицита питьевой воды.

Углеродная нейтральность — одно из условий выполнения Парижского соглашения по климату. США и страны Евросоюза намерены достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай — к 2060-му, Индия — к 2070-му.

Также в этот день Кокорин рассказал, что россияне, выходящие на пенсию, стали учитывать изменение климата при выборе места жительства. Он указал, какие регионы России теперь популярны для климатически комфортной жизни.

8 июня ученые заявили, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами. Планета стала жарче на 0,2 градуса. Подобный рост объясняют выбросом парниковых газов.