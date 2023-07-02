Российские артиллеристы уничтожили Starlink на соледаро-артемовском направлении

Российские артиллеристы уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления беспилотниками на соледаро-артемовском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 2 июля.

«На соледаро-артемовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником «Лелека-100», узел связи и пикап с группой пехоты», — сказал он.

Военнослужащие отразили атаку штурмовой группы украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Берховка в Донецкой Народной Республике. Астафьев добавил, что 30 боевиков были задействованы в попытке прорыва, они действовали при поддержке четырех танков и трех боевых машин пехоты (БМП). Добавляется, что в первые минуты боя ВС РФ уничтожили два танка и два БМП.

Южная группировка войск РФ сорвала продвижение противника.

Что касается этого направления, то накануне подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что все атаки на линию обороны российских войск в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), которые были предприняты ВСУ с применением артиллерии, бронетехники и натовских танков, были отражены.

Также 26 июня разведчик южной группировки ВС РФ отмечал, что ВСУ под Артемовском ушли в глухую оборону и не ведут наступательных действий, лишившись снабжения. Про его данным, российские военные полностью контролируют дорогу, по которой идет снабжение группировки украинских боевиков.

Starlink представляет собой спутниковую сеть для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. На Украине находится самое большое покрытие в Европе — там оборудовано более 20 тыс. терминалов, которые активно используют ВСУ. Реализация проекта началась американской компанией SpaceX в феврале 2018 года.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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