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Будущий посол ФРГ в России назвал соперниками XXI века США и Китай

Будущий посол ФРГ в Москве: центральный конфликт XXI века развернется между США и Китаем
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Эксперт по внешней политике, будущий посол Германии в Москве Александр граф Ламбсдорф, представляющий Свободную демократическую партию, назвал США и Китай главными соперниками в XXI веке. В беседе 1 июля с газетой Welt am Sonntag он отметил, как важно сплотиться с союзниками, чтобы выстоять в борьбе крупнейших экономик.

«Мы, немцы, должны ясно понимать, что глобально не являемся ни мелким игроком, ни супердержавой. Центральный конфликт XXI века развернется между США и Китаем. И тут надо определиться, на какой стороне мы находимся», — сказал он.

Ламбсдорф добавил, что пока Германия слишком податлива на манипуляции Китая. В частности из-за того, что в ряде сфер сильно зависима от этой страны.

«Это относится к таким сферам, как закупки сырья и готовой продукции, так и продаж определенным компаниям. Вспомните о масках в пандемию коронавируса или ограниченной доступности лекарств», — отметил дипломат.

По его мнению, немецким компаниям в КНР стоит учитывать риски конфликта между Вашингтоном и Пекином, так как это может негативно отразиться на бизнесе, а то и вовсе уничтожить его. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации очевидны выгоды трансатлантического союзничества, что к тому же отвечает взглядам Ламбсдорфа как либерала, защищающего свободу.

«Как европейцы мы должны сплотиться и занять сторону нашего демократического партнера», — резюмировал будущий посол ФРГ в Москве.

Александр Ламбсдорф работал в посольстве ФРГ в США, занимал в МИД ФРГ должность советника по России. С 2004 по 2017 год был депутатом Европарламента.

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И почему двойственность Европы в отношении Китая надолго

28 июня научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань в статье для издания «Хуаньцю шибао» заявил, что Европа хвастается экономической устойчивостью. При этом основана она лишь на показателях южных стран региона, которым далеко до финансовой устойчивости.

Накануне совместного заседания в Берлине 20 июня правительств Китая и Германии программный менеджер Российского совета по международным делам Юлия Мельникова в беседе с «Известиями» отметила, что напряженность в отношениях между КНР и США— двумя крупнейшими торговыми партнерами Евросоюза — нарастает.

Брюссель не выработал стратегию поведения, что приведет к неопределенности в отношениях с Китаем и со стороны ФРГ: с одной стороны, надо быть с США, а с другой — КНР давний партнер страны.

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