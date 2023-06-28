В Китае указали на хвастовство Европы своей экономической устойчивостью
Европа хвастается экономической устойчивостью, однако она основана лишь на показателях южных стран региона, которым далеко до финансовой устойчивости. Такое мнение выразил научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань в статье для издания «Хуаньцю шибао» 28 июня.
Как отметил аналитик, после того, как цены на энергоносители в регионе начали снижаться, в западном сообществе заговорили, что устойчивость европейской экономики превзошла самые «смелые ожидания».
«Когда говорят, что у Южной Европы прекрасные показатели, нужно скорее снять розовые очки, чтобы докопаться до сути и задуматься о первопричинах кризиса», — подчеркнул Ден.
Специалист напомнил, что Германия является «локомотивом» всего Евросоюза, и блок заплатил огромную цену за свою «устойчивость» резким увеличением цен, сокращением производства, подорожанием стоимости жизни и прочим, пишет «Газета.Ru».
Наряду с этим, по мнению специалиста, темпы экономического роста стран Южной Европы превзошли показатели Германии или некоторых стран Западной Европы в основном только потому, что они более резко упали во время пандемии коронавируса и теперь имеют более сильный «эффект отскока».
8 июня стало известно, что в зоне евро зафиксирована рецессия по итогам I квартала 2023 года. По данным Евростата, спад ВВП зоны евро в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года составил 0,1% в годовом исчислении.
В свою очередь, участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил в интервью «Известиям», что антироссийские санкции оказывают негативный эффект на Евросоюз — объединение медленно скатывается в рецессию и деиндустриализацию. Он подчеркнул, что такие рестрикции стали саморазрушительными для Европы.