Европа хвастается экономической устойчивостью, однако она основана лишь на показателях южных стран региона, которым далеко до финансовой устойчивости. Такое мнение выразил научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань в статье для издания «Хуаньцю шибао» 28 июня.

Как отметил аналитик, после того, как цены на энергоносители в регионе начали снижаться, в западном сообществе заговорили, что устойчивость европейской экономики превзошла самые «смелые ожидания».

«Когда говорят, что у Южной Европы прекрасные показатели, нужно скорее снять розовые очки, чтобы докопаться до сути и задуматься о первопричинах кризиса», — подчеркнул Ден.

Специалист напомнил, что Германия является «локомотивом» всего Евросоюза, и блок заплатил огромную цену за свою «устойчивость» резким увеличением цен, сокращением производства, подорожанием стоимости жизни и прочим, пишет «Газета.Ru».

Наряду с этим, по мнению специалиста, темпы экономического роста стран Южной Европы превзошли показатели Германии или некоторых стран Западной Европы в основном только потому, что они более резко упали во время пандемии коронавируса и теперь имеют более сильный «эффект отскока».

8 июня стало известно, что в зоне евро зафиксирована рецессия по итогам I квартала 2023 года. По данным Евростата, спад ВВП зоны евро в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года составил 0,1% в годовом исчислении.

В свою очередь, участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил в интервью «Известиям», что антироссийские санкции оказывают негативный эффект на Евросоюз — объединение медленно скатывается в рецессию и деиндустриализацию. Он подчеркнул, что такие рестрикции стали саморазрушительными для Европы.