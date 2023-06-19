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Эксперт объяснила неопределенность и амбивалентность в отношениях КНР и ФРГ

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Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
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20 июня в Берлине пройдет совместное заседание правительств Китая и Германии. Напряженность в отношениях между КНР и США — двумя крупнейшими торговыми партнерами Евросоюза — нарастает, и Брюссель не выработал стратегию поведения, что, полагают эксперты, приведет к неопределенности в отношениях с Китаем и со стороны ФРГ.

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Возможно, выбор Берлина — настрой на сотрудничество или конфронтационный подход — станет яснее к 5 июля. К этому дню немецкое правительство обещало обнародовать свою стратегию по Китаю, которую анонсировало еще прошлой осенью.

«Но пока, очевидно, партия сторонников экономического сотрудничества пытается затянуть этот процесс, чтобы по итогам переговоров с КНР внести какие-то коррективы или хотя бы не злить китайскую сторону, пока идут переговоры», — считает программный менеджер Российского совета по международным делам Юлия Мельникова.

Она уверена, что в стратегическом смысле такая амбивалентность будет длиться долго, и связана она не столько с германским позиционированием на мировой арене, сколько с общеевропейским.

«Неопределенность создает отсутствие единства и понимания в среде европейской бюрократии, куда они могут двигаться в условиях не только конфликта вокруг Украины, но и американо-китайского противостояния и глобального трансформационного конфликта. И формирование устойчивого вектора в отношении Китая вряд ли появится в краткосрочной перспективе», — добавила эксперт.

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