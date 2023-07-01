СК начал проверку после ДТП с туристическим автобусом в Карелии

Следователи начали проверку после ДТП с туристическим автобусом в Карелии. Об этом в субботу, 1 июля, сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

«В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию общественного транспорта», — говорится в сообщении.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

ДТП произошло около 14:00 в Лахденпохском районе на региональной автодороге Ласанен – Терву. По данным полиции, 47-летний водитель автобуса Neoplan съехал с дороги в правый кювет, где транспортное средство опрокинулось на бок. В салоне автобуса находился 41 человек, среди пассажиров было пятеро детей.

В результате инцидента пострадали восемь человек. Они госпитализированы.