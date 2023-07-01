Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Карелии выросло до восьми

До восьми человек увеличилось число пострадавших при опрокидывании пассажирского автобуса в Карелии, они госпитализированы. Об этом 1 июля сообщил портал «МВД Медиа».

Авария произошла около 14:00 в Лахденпохском районе на региональной автодороге Ласанен – Терву.

По данным полиции, 47-летний водитель автобуса Neoplan съехал с дороги в правый кювет, где транспортное средство опрокинулось на бок. В салоне автобуса находился 41 человек. Изначально сообщалось о четырех пострадавших.

На месте ДТП продолжают работу сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства аварии.