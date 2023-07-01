В Карелии в результате ДТП перевернулся туристический автобус с 40 пассажирами

В Карелии в Лахденпохском районе в результате ДТП перевернулся туристический автобус, в котором находились 40 пассажиров. Об этом в субботу, 1 июля, в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Авария произошла около 14:00 мск.

Сообщается о четырех пострадавших. Их осмотрела бригада скорой помощи. Есть ли среди пострадавших дети, пока неизвестно. На месте работают экстренные службы.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выехал на обочину и перевернулся. В салоне находился 41 человек. Двое из них доставлены в больницу», — говорится в сообщении МВД по Карелии в соцсети «ВКонтакте».

Ранее, 27 июня, в Ярославле рейсовый автобус врезался в столб, в ДТП пострадали девять человек. После аварии девять человек были госпитализированы, еще девять получили медпомощь на месте.