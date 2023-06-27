Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославле

Рейсовый автобус врезался в столб в Дзержинском районе Ярославля, в ДТП пострадали девять человек. Об этом 27 июня в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

«27 июня около 11:55 на перекрестке Тутаевского шоссе и улице Урицкого в Ярославле произошло ДТП. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса, мужчина 1980 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на опору контактной сети», — говорится в сообщении.

После аварии госпитализированы девять пассажиров, еще девяти медики помогли на месте.

Как следует из опубликованного фото, у автобуса разбиты стекла, в том числе и лобовое, серьезно повреждены двери.

Ранее, 21 июня, в Дагестане произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Camry с автобусом. Рейсовый автобус двигался по маршруту Москва — Хасавюрт. Очевидцы публиковали кадры с места происшествия.