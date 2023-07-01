В России начали действовать стандарты «всё включено»

РСТ: стандарты «всё включено» помогут туристам при выборе отелей в России. Национальные нормы вступили в силу 30 июня. Гостиницы с таким форматом питания существуют в стране уже более 10 лет. Подавляющее большинство отелей «всё включено» находится на побережье Черного моря, передает телеканал «Известия». В дальнейшем стандарты будут применены к санаториям, предлагающим полный комплекс медицинских услуг.

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