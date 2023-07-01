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Тони Блэр указал на роль Китая в недопущении третьей мировой войны

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Фото: Global Look Press/XinHua/Cheong Kam Ka
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Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр уверен, что вмешательство Китая дарит «разумные основания для надежды» на то, что украинский конфликт не перерастет в третью мировую войну, заявил он 1 июля в интервью Nikkei Asia.

По мнению британского экс-премьера, усилия по предотвращению конфликта на Украине в «абсолютно разрушительный» в значительной степени увенчались успехом. И особую роль в этом сыграл Китай.

«КНР настаивает в своих уговорах России не применять ядерное оружие. Я думаю, это вообще не в его интересах, чтобы всё скатилось к глобальному конфликту», — сказал он.

Блэр добавил, что решение путем переговоров может быть найдено, но Запад должен обеспечить выполнение ряда условий. Он считает, что Китай мог бы сыграть важную роль в переговорах, но скептически отнесся к предложенному Пекином в феврале мирному плану — расплывчатому документу из 12 пунктов.

«Если вы когда-нибудь дойдете до того предела, когда сможете найти разумное решение путем переговоров, роль Китая может оказаться важной», — подчеркнул 70-летний политик.

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25 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что высказывания президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского о ядерной угрозе, которая якобы исходит от России, являются обыкновенным «бурным потоком сознания».

16 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

Особую обеспокоенность Запада в марте вызвало сообщение о том, что президент РФ Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились разместить ТЯО (тактическое ядерное оружие) в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения. Подчеркивалось, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетия.

Тогда же, в конце марта, китайское издание Global Times указало на то, что решение президента России разместить на территории Белоруссии ядерное оружие сигнализирует США о том, что Вашингтону не следует лезть в украинский конфликт.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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