Реклама
Прямой эфир
Армия
Ударный Ми-35 с огневой поддержкой Ми-8 разбил ПУ и бронетехнику противника
Политика
Лавров назвал базаром попытки выторговать мир на Украине в обмен на территории
Мир
WP узнала о консультациях Киева с главой ЦРУ по разрешению украинского конфликта
Политика
Рябков назвал ДНЯО одной из основ архитектуры международной безопасности
Мир
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
Мир
Зеленский заявил о желании Украины показать результаты контрнаступления до саммита НАТО
Мир
Глава МВД Молдавии прервала визит в Португалию из-за инцидента в Кишиневе
Мир
Лавров указал на отсутствие у Байдена интереса к мирным переговорам по Украине
Мир
Посол Нечаев назвал удручающей ситуацию с расследованием диверсий на СП и СП-2
Мир
Не менее 25 человек погибли при возгорании автобуса в Индии
Общество
Умер президент Российского университета транспорта Борис Лёвин
Общество
Задержанный из-за задымления самолет вылетел из Санкт-Петербурга в Дубай
Мир
По меньшей мере 45 человек погибли в результате ДТП в Кении
Сюжет:

«Известия» показали кадры с места строительства Нахимовского училища в Мариуполе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство филиала Нахимовского училища в Мариуполе, которое началось в мае 2023 года, уже идет с опережением. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в субботу, 1 июля, побывал на месте будущего учебного заведения и узнал детали проекта.

«В сроки мы укладываемся. 1 сентября [2024 года] уже начнут обучение пятый, шестой и седьмой классы. То есть будет осуществлен набор трех курсов», — заявил руководитель проектов военно-строительного комплекса МО РФ Олег Печенкин.

Он также рассказал, что ребят, которые будут проживать и заниматься в Нахимовском училище, ждет не только учеба, но и дополнительное образование — различные кружки и секции. На территории училища будет отдельная зона спорта, чтобы ученики развивались всесторонне.

Печенкин подчеркнул, что к строительству детских заведений отношение серьезное, поэтому опережение сроков идет без потери качества в какой бы то ни было области.

В зоне доступа: Путин запустил первый трамвайный маршрут в Мариуполе
А также обсудил с правительством последствия пожара в Сосьве и принципы олимпизма

Ранее, 4 мая, был заложен памятный камень на месте строительства будущего филиала Нахимовского училища на 560 мест. На мероприятии присутствовали заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Известно, что общая площадь застройки превысит 60 тыс. кв. м. Комплекс из пяти зданий в современном городском стиле будет возведен вокруг центральной площади-плаца.

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин лично посетил Мариуполь в рамках рабочей поездки в Донбасс, чтобы посмотреть, как идет восстановление новых регионов. Туда президент прилетел на вертолете, после чего пересел за руль автомобиля и сам объехал несколько районов.

Мариуполь находится в ДНР, которая вошла в состав РФ 30 сентября 2022 года после подписания Путиным договора о присоединении. О полном освобождении Мариуполя Минобороны сообщило 20 мая прошлого года, после чего в городе начались восстановительные работы.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023