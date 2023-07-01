«Известия» показали кадры с места строительства Нахимовского училища в Мариуполе

Строительство филиала Нахимовского училища в Мариуполе, которое началось в мае 2023 года, уже идет с опережением. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в субботу, 1 июля, побывал на месте будущего учебного заведения и узнал детали проекта.

«В сроки мы укладываемся. 1 сентября [2024 года] уже начнут обучение пятый, шестой и седьмой классы. То есть будет осуществлен набор трех курсов», — заявил руководитель проектов военно-строительного комплекса МО РФ Олег Печенкин.

Он также рассказал, что ребят, которые будут проживать и заниматься в Нахимовском училище, ждет не только учеба, но и дополнительное образование — различные кружки и секции. На территории училища будет отдельная зона спорта, чтобы ученики развивались всесторонне.

Печенкин подчеркнул, что к строительству детских заведений отношение серьезное, поэтому опережение сроков идет без потери качества в какой бы то ни было области.

Ранее, 4 мая, был заложен памятный камень на месте строительства будущего филиала Нахимовского училища на 560 мест. На мероприятии присутствовали заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Известно, что общая площадь застройки превысит 60 тыс. кв. м. Комплекс из пяти зданий в современном городском стиле будет возведен вокруг центральной площади-плаца.

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин лично посетил Мариуполь в рамках рабочей поездки в Донбасс, чтобы посмотреть, как идет восстановление новых регионов. Туда президент прилетел на вертолете, после чего пересел за руль автомобиля и сам объехал несколько районов.

Мариуполь находится в ДНР, которая вошла в состав РФ 30 сентября 2022 года после подписания Путиным договора о присоединении. О полном освобождении Мариуполя Минобороны сообщило 20 мая прошлого года, после чего в городе начались восстановительные работы.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.