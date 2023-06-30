Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Взрыв прогремел в пятницу вечером, 30 июня, в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Воздушная тревога в области не объявлялась. Других подробностей не сообщается.
Минобороны РФ данную информацию не комментировало.
Ранее, 27 июня, взрывы произошли в Кременчуге и Сумах, была объявлена воздушная тревога.
Военные Вооруженных сил (ВС) России начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.