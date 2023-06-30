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Продлен запрет на перевозку ряда грузов по РФ фурами из недружественных стран

Правительство продлило запрет на перевозку ряда грузов по РФ фурами из недружественных стран
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Правительство России продлило до 30 декабря запрет на международные автомобильные перевозки ряда грузов транспортными средствами из недружественных государств. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного в пятницу, 30 июня.

Также введен запрет для польских автомобилей перевозить товары по территории России, за исключением критически важных лекарств, медицинских изделий и некоторых других групп грузов, уточняется в документе.

На Калининградскую область данный запрет не распространяется, говорится в постановлении.

Кроме того, в постановлении был сокращен перечень товаров, допустимый к перевозке иностранными транспортными средствами, что должно стимулировать российских перевозчиков, сказано в документе.

Механизм перецепки/перегрузки иностранных транспортных средств был введен 10 октября 2022 года и стал ответом на действия недружественных стран по запрету перевозок российскими перевозчиками по территории ЕС.

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8 апреля 2022 года Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России, в который, в том числе, входил запрет на перевозки грузов в ЕС транспортом РФ и Белоруссии. В Совете Европейского союза подчеркнули, что рестрикции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

На следующий день в Федеральной таможенной службе РФ заявили, что с 9 апреля таможни стран Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС грузового автотранспорта из РФ.

23 апреля эксперты рассказали «Известиям», что перестройка российской грузовой транспортной логистики, возникшая на фоне санкций, может занять около года. Специалисты отмечали, что сейчас автоперевозчикам лучше пока что взять курс на внутренний рынок и на восточные направления. Однако эксперты указывали, что полный запрет автоперевозок окажет негативный эффект на многие российские предприятия и потребителей. Во избежание этого можно получить разрешение на перегрузку или перецепку грузов непосредственно на границе.

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