Россияне рассказали, чем бы занимались в отсутствие работы

Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» провел исследование и выяснил, могут ли россияне представить свою жизнь без работы и чем бы они занимались, если бы не нужно было работать. Исследование имеется в распоряжении «Известий».

Мнения россиян разделились: 51% опрошенных рассказали, что не могут представить свою жизнь без работы. 49%, напротив, могут это сделать.

Среди популярных занятий для жизни без работы — туризм. Каждый второй опрошенный (50%) отправился бы путешествие. 38% респондентов с удовольствием вели домашнее хозяйство. Чуть меньше (36%) освоили бы новое хобби и занимались саморазвитием.

26% опрошенных россиян всё свое время посвятили бы воспитанию детей или внуков. Открыть свой бизнес могли бы 24% респондентов. 23% рассказали, что стали бы активно заниматься спортом. Науку и образование выбрали 22% участников опроса. По 16% голосов были отданы работе на благо обществу и искусству.

Среди наименее популярных ответов — благотворительность (12%), активная светская жизнь (10%) и ведение блога в социальных сетях (9%).

7% опрошенных предложили свои варианты ответы. Среди самых интересных — написание мемуаров и уход за бездомными домашними животными, в том числе и открытие приюта.

12 мая был опубликован опрос «Работа.ру» о путешествии мечты среди россиян. Согласно опросу, две трети россиян (66%) в этом году планируют воплотить мечту о путешествии по РФ. Чаще всего этот вариант отмечали респонденты из Москвы (24%), Санкт-Петербурга (16%), Нижнего Новгорода (12%), Казани (11%) и Екатеринбурга (10%). Еще 19% участников исследования отметили, что планируют отправиться в другую страну в 2023 году.