Россияне назвали самые привлекательные направления для путешествий по стране

Сервис для поиска работы и подбора сотрудников «Работа.ру» и сервис планирования путешествий по России Russpass провели исследование и узнали, сколько россиян планируют отправиться в путешествие мечты в 2023 году, куда они поедут в отпуск и по какому принципу выберут направление. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

Согласно опросу, две трети россиян (66%) в этом году планируют воплотить мечту о путешествии по РФ. Чаще всего этот вариант отмечали респонденты из Москвы (24%), Санкт-Петербурга (16%), Нижнего Новгорода (12%), Казани (11%) и Екатеринбурга (10%).

Еще 19% участников исследования отметили, что планируют отправиться в другую страну в 2023 году. 15% пока не определились с путешествием мечты.

Отмечается, что пользователи чаще всего искали предложения в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Помимо этих городов востребованными направлениями стали Казань, Нижний Новгород, Калининград, Анапа и Адлер. Популярностью также пользовались маршруты по Краснодарскому краю, Ярославской, Волгоградской и Нижегородской областям.

Большинство россиян хотели бы посетить Сочи, такой вариант отметил 41% респондентов. 38% участников опроса отправились бы в путешествие на Алтай, 37% — в Анапу, а 33% — в Санкт-Петербург. Почти каждый третий опрошенный (30%) хотел бы посетить Москву. По 17% участников опроса для ближайшего отпуска выбрали бы Байкал, Камчатку и Карелию.

Среди трети опрошенных, которые также перечисляли свои варианты (другое — 16%), наиболее популярными оказались Владивосток, Калининград, Новосибирск, Тюмень и города Золотого кольца.

Для большинства опрошенных (58%) важный критерий при выборе направления для путешествий — красивая природа. 44% респондентов ориентируются на близость к морю. Каждый третий (33%) — на красивую архитектуру и ландшафт. Еще для 31% важно побывать там, где есть популярные достопримечательности.

Для 30% самым важным критерием выбора оказался хороший климат, столько же респондентов отмечают, что для них важно большое количество аутентичных и интересных кафе, ресторанов и баров.

Каждый четвертый участник опроса (26%) выбирает направления с богатой историей. 23% скорее выберут город, в котором много возможностей организовать свой досуг — от необычных экскурсий, игр и квестов до возможности попробовать себя в экстремальных видах спорта. В места, где живут знакомые, родственники и друзья, отправляются 16% россиян.

Ранее, в феврале, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что в первые два месяца 2023 года рост продаж туров по России на лето составил от 40 до 57%. Показатели текущего года туроператоры назвали беспрецедентными. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Анапа, Кавказские Минеральные Воды, Геленджик, Санкт-Петербург и Туапсе.

10 апреля президент России Владимир Путин поручил направлять на развитие туризма взносы от сделок по передаче активов инвесторов из недружественных стран. Глава государства также поручил правительству до 1 июля оказать дополнительную поддержку туристическим организациям Севастополя и Крыма для сохранения их занятости и работоспособности. Отмечается, что поддержка будет осуществляться за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».