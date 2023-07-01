В России выросли продажи товаров для охоты и рыбалки

В июне 2023 года россияне стали более активно покупать товары для охоты и рыбалки: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 31%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного онлайн-гипермаркетом «ВсеИнструменты.ру». Результатами аналитики поделились с «Известиями» 1 июля.

Был проанализирован спрос на категории товаров для охоты и рыбалки в июне 2023 года, а затем эти данные сравнили с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в июне 2023 года продажи товаров для охоты и рыбалки по России выросли на 31%. В регионах повышенный спрос отмечается в Краснодаре (+150%), Челябинске (+138%), Казани (+100%), Воронеже (+75%) и Перми (+74%). В топ покупаемых товаров данной категории вошли масла для лодочных моторов, клапаны для надувных лодок, оружейные и моторные масла и винты к лодочному мотору.

В этом году россияне более активно интересуются покупкой рыболовных принадлежностей, чем годом ранее. Спрос на данную продукцию по России вырос на 92%. Среди регионов наибольший рост спроса зафиксирован в Казани (+275%), Челябинске (+225%), Санкт-Петербурге (+157%), Волгограде (+63%) и Новосибирске (+45%). В топ покупаемых рыболовных принадлежностей вошли различные рыболовные коробки, держатели для удилища, лески, прикормки и коробочки для оснастки.

На 367% в России выросли продажи эхолотов. Кроме того, россияне стали больше покупать одежды для охоты (+189%). Продажи товаров из категории автоклавы по России выросли на 110%.

«Спрос можно объяснить не только сезонностью, но и планами россиян на отпуск: многие едут не на море, а на озера. Примечательно, что спрос на товары для охоты и рыбалки растет каждый год: согласно исследованию «ВсеИнструменты.ру» прошлого года, спрос на эти товары в России в июне 2022 также вырос по сравнению с июнем 2021 на 145%», — прокомментировали результаты исследования специалисты «ВсеИнструменты.ру».

18 июня сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, где в середине лета будут отдыхать семьи с детьми. Оказалось, что большая часть россиян проведет июльский отпуск внутри страны: на Россию приходится 79,9% отельных заказов.