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Грузовой корабль Cargo Dragon вернулся на Землю с МКС

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Фото: Global Look Press/NASA
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Капсула грузового космического корабля Cargo Dragon вернулась на Землю, завершив очередную регулярную миссию на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 30 июня сообщила американская компания SpaceX.

«Подтверждено приводнение Dragon, завершившего 28-ю миссию SpaceX по доставке грузов», — отмечено на странице компании в Twitter.

Корабль мягко сел у побережья Флориды в 10:30 по времени Восточного побережья США (17:30 мск). С ним вернулись на Землю около 1,6 т груза и результаты научных экспериментов.

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Cargo Dragon прибыл к МКС в начале июня и находился там в течение 23 дней. Он доставил на станцию 3,1 т продовольствия, новые раздвижные антенны iRosa, оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

До этого грузовой корабль компании SpaceX доставлял 3 т продовольствия, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов экипажем станции в начале марта. Тогда на МКС привезли в том числе военные разработки, одна из которых — демонстрационная лазерная установка.

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