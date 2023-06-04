SpaceX запустит грузовой корабль Cargo Dragon к МКС 4 июня

Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX стартует к Международной космической станции (МКС) 4 июня. Об этом сообщает портал Space.

Запуск корабля отложили на день из-за неблагоприятных погодных условий. Ракета Falcon 9 теперь запустит грузовую капсулу Dragon к орбитальной лаборатории в 12:12 по восточному поясному времени (19:12 мск) из космического центра во Флориде.

Ожидается, что Cargo Dragon прибудет на МКС 5 июня, а стыковка с зенитным модулем Harmony запланирована на следующий день. Корабль доставит на станцию 3,1 т продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Ранее, 14 марта, корабль Cargo Dragon компании SpaceX стартовал к МКС. Он доставил 3 т продовольствия, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов экипажем станции. На МКС привезли в том числе военные разработки, одна из которых — демонстрационная лазерная установка.

Ранее, 9 марта, компания SpaceX успешно вывела на орбиту новую партию спутников связи OneWeb.

До этого, 10 января, космический корабль Cargo Dragon 2 компании SpaceX без экипажа успешно отстыковался от зенитного порта модуля Harmony МКС.