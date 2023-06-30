Ковальчук указал на первенство России в ядерных технологиях

России есть чем гордиться в любой области науки, страна идет «впереди планеты всей» в ядерных технологиях. Об этом заявил 30 июня президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на своей лекции в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ).

«России есть чем гордиться в любой области науки. В ядерных технологиях мы впереди планеты всей, в генетике мы всегда были очень хороши, потом немного отставали, а сейчас, я думаю, наверстываем, и скоро будет прорыв! Потому что у российских ученых огромный потенциал», — цитирует Ковальчука пресс-служба УГНТУ.

По его словам, в документе по стратегии научно-технологического развития РФ сформулированы глобальные вызовы, например нехватка ресурсов, продовольствия, энергии и чистой воды.

«Если у вас не хватает энергии, значит, надо развивать атомную энергетику, альтернативную энергетику, нефтяную отрасль, добиваться глубокой переработки всего, чтобы сохранять экологию», — отметил Ковальчук.

Он указал, что за последние 5–8 лет в российском научном сообществе стало много молодых специалистов. Эксперт подчеркнул, что, согласно опросам, свыше 50% родителей считают, что их детям стоит связать свою карьеру в сфере науки.

Ранее, 28 июня, Ковальчук рассказал о подготовке стратегии научного сотрудничества РФ и Белоруссии. Он отметил, что после подписания документа поможет создать единое научно-технологическое пространство.

15 июня государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что отношения двух государств уже достигли значительного прогресса, в результате чего можно ожидать «резкий всплеск» научного развития.