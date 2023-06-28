Ковальчук рассказал о подготовке стратегии научного сотрудничества РФ и Белоруссии

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о подготовке к утверждению стратегии научно-технологического развития Союзного государства (СГ). В разговоре с «Известиями» 27 июня он отметил, что после подписания документа поможет создать единое научно-технологическое пространство.

Ковальчук рассказал, что подготовка прошла практически все стадии, кроме самого утверждения. Он указал, что проект является очень важным, поскольку благодаря нему продолжится создание единого научно-технологического пространства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Это первая и важнейшая вещь. Стратегическая. Второй очень важный момент связан с тем, что мы открыли филиал представительства «Курчатовского института» в Минске», — подчеркнул президент НИЦ.

Его филиал был открыт в прошлом году после проведения ремонта оборудования и лабораторий, уточнил Ковальчук.

Ранее, 15 июня, государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев отметил на ПМЭФ-2023, что отношения России и Белоруссии в форматах СГ могут служить удачным примером для стран СНГ, ЕАЭС и ШОС. По его словам, в научно-технологическом направлении Москва и Минск достигли значительного прогресса, в результате чего можно ожидать резкий всплеск научного развития.

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Союзное государство России и Белоруссии — это на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕАЭС. Подобное он назвал «уникальной ситуацией в мире».