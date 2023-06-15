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Мезенцев назвал отношения России и Белоруссии примером успешного партнерства

Мезенцев: отношения России и Белоруссии могут служить примером успешного партнерства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Отношения России и Белоруссии в форматах Союзного государства (СГ) могут служить удачным примером для стран СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил в четверг, 15 июня, государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

«Союзное государство и практика отношений Белоруссии и России — это удивительно реалистичный баланс сочетания национальных интересов, политических задач, экономических практик и той системы отношений, которая сложилась в гуманитарно-культурно-образовательном пространстве», — сказал он на сессии «Диалог интеграций: партнерство вместо конкуренции».

При этом, как подчеркнул Мезенцев, сегодня на новый уровень выходит не только экономическая интеграция, но и происходит становление нового глобального почерка взаимодействия крупнейших научных центров. В связи с этим он напомнил о решении сформировать единое научно-технологическое пространство Союзного государства.

Как отметил на сессии президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, в этом направлении Россия и Белоруссия уже достигли значительного прогресса, в результате чего можно ожидать «резкий всплеск» научного развития.

«Мы уже обсуждаем создание конкретных компаний в области микроэлектроники, биотехнологий, генетических ресурсов. Думаю, что у нас есть исключительно хороший потенциал», — заявил Ковальчук.

Ученый также рассказал, что в марте в Минске открылся филиал Курчатовского института, что, по его словам, станет важным шагом по формированию единого научно-технологического пространства двух государств. Кроме того, было фактически подписано соглашение о вступлении Белоруссии в Международный центр нейтронных исследований на базе Курчатовского института под Санкт-Петербургом в Гатчине.

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Первый вице-премьер правительства Белоруссии Николай Снопков, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас именно площадка Союзного государства апробирует новую модель интеграционного строительства, создает новые тренды и траектории развития, а также показывает образцовый и эффективный уровень сотрудничества. На примере Россия – Белоруссия эта модель, по его словам, работает безукоризненно по обоюдовыгодным направлениям.

Ранее, в конце мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Союзное государство России и Белоруссии — это на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕАЭС. Подобное он назвал «уникальной ситуацией в мире».

ПМЭФ — крупнейший экономический форум в России. Главная тема деловой программы этого года звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Форум проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.

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