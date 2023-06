Дождливый релиз: чего ожидать от детективной новеллы Master Detective Archives

Японская компания разработчик Too Kyo Games 30 июня выпустила новый тайтл в жанре детектива на Nintendo Switch. Действие Master Detective Archives: Rain Code («Главный детективный архив: Код дождя») разворачивается в городе, освещенном неоновыми огнями с непрекращающимся дождем. Над тайтлом работали дизайнеры, занимающиеся прежде франшизой Danganronpa Spike Chunsoft. Детектив Юма и призрак Шинигами вместе раскрывают тайны города. Как играть в России, сюжет новеллы, геймплей и другие подробности — в материале «Известий».

История создания

Первый тизер игры появился в 2018 году и сопровождался концепт-артом с изображением призрака в дождливом городе. Полноценно игру анонсировали в 2021 году, тогда она получила название Enigma Archives: Rain Code, в сентябре прошлого года название сменилось.

«Код дождя» разработан студией Spike Chunsoft совместно с Too Kyo Games. Сценарий к игре писал Кадзутака Кодака — автор франшизы Danganronpa, посвященной группе старшеклассников, которые находятся во власти роботизированного плюшевого мишки. По словам создателей, вдохновение для новеллы черпали в работах Тима Бертона.

Юный детектив

Главный герой Юма Кокохед страдает амнезией. Его предыстория неизвестна, но у детектива на руках оказались документы, указывающие на то, что он был направлен в Канай в качестве детектива-стажера в одно из местных агентств. Канай — это город, изолированный от любых внешних коммуникаций , куда Всемирная детективная организация отправляет своих сотрудников для раскрытия преступлений. Город контролируется корпорацией Amaterasu Corporation. Яркие неоновые огни и непрекращающийся дождь делают атмосферу новеллы запоминающейся.

Юма участвует в различных расследованиях в течение всего игрового процесса. Герой обладает повышенным чувством справедливости и совершенно бескорыстно старается помочь любому нуждающемуся. Юма расследует дело, заимствуя помощь у мастеров-детективов. У каждого из мастеров-детективов есть свои уникальные навыки, которые называются Forensic Fortes.

В сюжете фигурирует бог смерти, который по контракту должен преследовать детектива. Обычно он появляется в форме духа Шинигами, который виден только главному герою. Слова и действия Шинигами иногда сбивают Юма с толку. В Тайном лабиринте призрак становится антропоморфным и начинает вмешиваться в расследовательские дела.

Дождливый неон

За детективные расследования начисляются очки, способствующие повышению уровня героя. С каждый уровнем Юма получает новые способности, которые помогают ему в исследовании Таинственного лабиринта. Таинственный Лабиринт — это мир, в котором материализуются тайны реального мира. По мере того как Юма продвигается по лабиринту, будут появляться препятствия, которые, по сути, и являются материализацией тайн города и его жителей. В процессе прохождения Тайного лабиринта игроки столкнутся с фантомами в смертельных поединках. Они воплощают волю человека, который пытается замять дело и не допустить того, чтобы правда вышла наружу. Они материализуются перед главным героем и аргументированно опровергают сделанные детективом выводы.

Большая часть геймплея ощущается как визуальная новелла, в которой диалоги и коммуникация с персонажами выходят на первый план. В процессе разработки авторы хотели создать у пользователей ощущение постоянного давления для остроты ощущений во время разгадки тайн. Помимо основного геймплея, пользователям доступны мини-игры, за которые можно получить дополнительные баллы и навыки.

Из первых уст

Один из авторов новеллы, Кадзутака Кодака, в интервью для издания Denfaminicogamer поделился своим мнением насчет японских приключенческих игр и «Главного детективного архива» в частности. Кодака считает, что детективные тайтлы довольно перспективная ниша: «Я думаю, что каждый может насладиться разгадкой тайн, именно это поможет оживить приключенческие игры». Сценарист отметил, что создатели добавили в Master Detective Archives достаточно невысокую геймплейнаую динамику, а также стилизованную картинку без переизбытка современных графических технологий. Весь упор делается на повествовательные элементы, а всё это идеально подходит для консоли Nintendo Switch. С более проработанными геймплейными элементами, возможно, пришлось бы рассматривать другие платформы и консоли.

Кодака сравнивает элемент Таинственного лабиринта в игре с парком аттракционов : «Он похож на аттракцион „Диснейленда“, и окружающая среда меняется по мере того, как вы продвигаетесь по нему. Получается, что ты разгадываешь тайны, катаясь на всех этих аттракционах».

Геймерам из России

В прошлом году компания Nintendo приостановила поставки консолей и прочей продукции в Россию и перевела магазин eShop в статус технического обслуживания после того, как платежный провайдер перестал проводить трансакции в рублях. Европейский отдел Nintendo решил прекратить деятельность своего российского подразделения. Игра «Главный детективный архив» выпущена эксклюзивно для геймпада Nintendo Switch.

На площадках российских перекупщиков она уже доступна для предварительного заказа. Стоимость в России через неофициальные площадки колеблется от 5 до 7 тыс. рублей. Для покупки цифровой версии необходимо сменить регион в настройках аккаунта Nintendo. Пополнить счет можно с помощью подарочных карт, которые продаются в различных российских магазинах и маркетплейсах: «Яндекс.Маркет», «М-Видео» и другие. Тайтл не получил русской локализации и пройти его можно будет только на английском языке.

Причем здесь Danganronpa

Master Detective Archive: Rain Code похожа на Danganronpa тем, что обе игры представляют собой смесь мрачных приключений с элементами детектива. Оригинальный сценарий Danganronpa был написан Кодакой, который стремился создать мрачную приключенческую игру. Визуальная новелла получила множество положительных отзывов от критиков. В серии Danganronpa рассказывается о плюшевом мишке-роботе, который заставляет группу старшеклассников убивать друг друга. Master Detective Archive больше фокусируется на загадочных элементах и ​​меньше на убийствах.

Сценарист Кодака считает, что неоновая 3D-новелла привлечет больше внимания от аудитории, предпочитающей жанр детектива: «Я всегда хотел создать 3D-игру наподобие Detroit: Become Human или Life is Strange. Поэтому мы разработали абсолютно новый сеттинг, а не продолжили вселенную Danganronpa». По словам сценариста, игра Life is Strange вдохновила его на некоторые механики, встроенные в Master Detective Archive.