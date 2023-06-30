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Немецких автомобилистов будут штрафовать за хлопанье дверью

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Фото: Global Look Press/Frank HOERMANN
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Муниципальный совет коммуны Эрдманнхаузен в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии принял решение назначить штраф автомобилистам, которые будут хлопать дверью машины без необходимости. Об этом 30 июня сообщает SWR.

Штраф в размере €80 связан с борьбой местных властей с шумом от транспортных средств.

Новый закон ограничивает не только громкие звуки захлопывающихся дверей, но и клаксона, а также процесса погрузки и выгрузки вещей из автомобиля.

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Депутаты петербургского парламента приняли 28 июня в окончательной редакции закон, согласно которому в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2023 года такси не смогут работать без ОСАГО, кроме того, автомобили будет необходимо перекрасить в белый цвет.

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