Немецких автомобилистов будут штрафовать за хлопанье дверью

Муниципальный совет коммуны Эрдманнхаузен в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии принял решение назначить штраф автомобилистам, которые будут хлопать дверью машины без необходимости. Об этом 30 июня сообщает SWR.

Штраф в размере €80 связан с борьбой местных властей с шумом от транспортных средств.

Новый закон ограничивает не только громкие звуки захлопывающихся дверей, но и клаксона, а также процесса погрузки и выгрузки вещей из автомобиля.

Депутаты петербургского парламента приняли 28 июня в окончательной редакции закон, согласно которому в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2023 года такси не смогут работать без ОСАГО, кроме того, автомобили будет необходимо перекрасить в белый цвет.