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В Петербурге с 1 сентября введут единый стандарт работы и стиль для такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Санкт-Петербурге с 1 сентября 2023 года такси не смогут работать без ОСАГО, кроме того, автомобили будет необходимо перекрасить в белый цвет. Закон депутаты петербургского парламента приняли 28 июля в окончательной редакции.

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга отметили, что в такси наблюдается тренд на легализацию. Так, количество выданных лицензий выросло на 3 тыс.

Новый законопроект повлиял на рынок такси еще до окончательного утверждения. Его внесли в Заксобрание 19 апреля. По данным 78.ru, в реестре лицензий, выданных таксистам, находилось 25 448 автомобилей. К 26 июня было выдано еще 3852 разрешения, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

За два месяца легализация такси выросла на 11% и достигла максимального значения с 2 марта 2021 года.

Почти 2/3 выданных за это время разрешений приходятся на лицензиатов со 100 и более автомобилями, а почти половина — на десятку лидеров по количеству машин.

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Из 3852 новых разрешений на долю лицензиатов с одним автомобилем приходится только 67, что составляет меньше 2%, уточнили в материале.

Ранее, 13 июня, стало известно, что депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон об обязательном страховании пассажиров такси, согласно которому размер выплат пользователям услуг перевозчиков будет увеличен в четыре раза. Согласно закону, перевозчик не сможет работать до тех пор, пока не застрахует жизнь пассажиров такси как минимум на 2 млн рублей в случае угрозы их жизни.

Законопроект был инициирован группой депутатов VII созыва Госдумы и принят в первом чтении 17 октября 2018 года.

Депутат от «Единой России» Александр Толмачев предложил 8 июня 2023 года новые поправки, которые предлагают изменить систему тарификации для полисов ОСАГО и ввести договоры на день или месяц вместо действующих годовых полисов. По мнению Толмачева, измененная тарификация ОСАГО снизит стоимость полисов, что в первую очередь будет очень выгодным решением для водителей такси.

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