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Госдума РФ приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Депутаты Госдумы 13 июня во втором и третьем чтениях приняли закон об обязательном страховании пассажиров такси, согласно которому размер выплат пользователям услуг перевозчиков будет увеличен в четыре раза. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

Согласно закону, который может вступить в силу с 1 сентября 2024 года, перевозчик не сможет работать до тех пор, пока не застрахует жизнь пассажиров такси как минимум на 2 млн рублей в случае угрозы их жизни. Документ гласит, что на каждый автомобиль такси должна быть оформлена соответствующая страховка.

На сегодняшний день такси не подпадает под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Таким образом, в случае происшествия пассажиры такси защищены лишь законом об ОСАГО, согласно которому максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тыс. рублей. Тем временем компенсация по закону об ОСГОП составляет 2,025 млн рублей.

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Законопроект был инициирован группой депутатов VII созыва Госдумы и принят в первом чтении 17 октября 2018 года.

Депутат от «Единой России» Александр Толмачев предложил 8 июня 2023 года новые поправки, которые предлагают изменить систему тарификации для полисов ОСАГО и ввести договоры на день или месяц вместо действующих годовых полисов. По мнению Толмачева, измененная тарификация ОСАГО снизит стоимость полисов, что в первую очередь будет очень выгодным решением для водителей такси.

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